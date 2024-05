Bancada federal do Paraná assume COMPROMISSOS

Com a agenda municipalista durante XXV Marcha à Brasília

Os deputados federais e senadores que participaram da reunião promovida pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná) com a bancada federal do Estado, hoje, assumiram compromisso com a agenda municipalista apresentada durante a XXV Marcha a Brasília dos Municípios. Veja aqui a pauta prioritária apresentada pela CNM: PautaPrioritaria_Marcha_2024

Coordenada pelo presidente da AMP e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, e pelo coordenador da bancada, deputado Toninho Wandscheer, a reunião registrou as presenças do senador Flavio Arns, dos deputados federais Ricardo Barros, Padovani, Elton Welter, Luiz Carlos Hauly, Estacho, Reinhold Stephanes Jr, Sergio Souza, Luisa Canziani, Dilceu Sperafico, Luiz Nishimori, Tião Medeiros, Marco Brasil, Pedro Lupion e Diego Garcia.

“A bancada federal trabalha unida e é uma das mais atuantes do Brasil. Agradecemos por este apoio, que muito tem ajudado os municípios. Precisamos agora avançar em várias pautas, como o piso dos professores e os royalties, que representam R$ 100 bilhões/ano aos municípios”, comentou Edimar.

“A bancada federal do Paraná é uma das mais competentes e atuantes do Brasil. Estamos junto com a pauta municipalista, mas é fundamental que vocês nos informem sobre suas demandas e nos ajudem a aprovar as pautas em defesa dos municípios”, disse o deputado Toninho Wandscheer. Pelo menos 150 prefeitos e prefeitas de todas as regiões do Estado, liderados pela AMP, participam da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Maior encontro municipalista do País, a marcha será promovida pela CNM até o dia 23 de maio e discute uma extensa pauta em benefício das prefeituras.