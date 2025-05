Platinense Alexandre Fernandes comemora

Festa de 50 anos intimista e memorável

A comemoração foi realizada nesta semana no espaço goumert da residência dos anfitriões, e contou com a presença de familiares e amigos de longa data. Com decoração impecável, atmosfera contagiante, muito requinte e música ao vivo de qualidade, o casal, Alexandre Fernandes e Rose Bertolini, abriu sua confortável residência em Santo Antônio da Platina para recepcionar, em grande estilo, seus convidados para uma festa intimista em comemoração ao aniversário de 50 anos do empresário.

Em cenário glamouroso privilegiado, com a bela piscina e jardins temáticos ao fundo, a troca de idade se transformou numa celebração coletiva de encontros, amizades e total descontração. Ao longo da noite, momentos de emoção tomaram conta do ambiente e alguns convidados soltaram a voz embalados pelo eclético violão do músico Edson Carlos.

“Estou muito agradecido pela presença de todos nessa emocionante passagem do meu aniversário. Agradeço especialmente à Rose, minha esposa, pela organização de cada detalhe para que essa festa fosse a mais alegre e acolhedora possível. Ver minha família e meus amigos reunidos é felicidade pura para mim”, disse Alexandre, após receber os cumprimentos e uma salva de palmas.

O serviço de mesa e locação dos acessórios esteve a cargo da tradicional Churrascaria do Pedrão; o buffet e a decoração coube à anfitriã, que escolheu fornecedores e chefe local com expertise em eventos personalizados.