FAMÍLIA Yamagami celebra chegada do bebê José Bernardo

Neto do saudoso Sargento Yamagami

Nasceu na Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho o pequeno José Bernardo, filho de Yasmin Yamagami, de Abatiá. O parto, realizado por cesariana, foi conduzido pelo ginecologista e obstetra Sérgio E. de Faria.

José Bernardo é neto do saudoso Sargento José Bernardo de Oliveira Yamagami (in memoriam) e foi recebido com muita alegria por toda a família, que celebra sua chegada como uma bênção.

A emoção tomou conta dos familiares e amigos, que acompanharam com carinho a espera pelo bebê. José Bernardo leva o nome do avô e já é símbolo de amor e continuidade para todos que o cercam.