Matriarca faz 92 anos em IBAITI (assistam)

No dia 20 de junho, Dona Terezinha Ferreira dos Santos, mãe do saudoso ex-prefeito Luis Carlos dos Santos Peté e avó de Karina Peté, completou 92 anos de vida. Para celebrar a data de forma especial, seus netos – Teresa Cristina, Fúlvia, Luciana, Fernanda, Karina Peté, Fábio, Andressa, Adriana, Janaína e Mariana – organizaram uma surpresa inesquecível: uma festa do pijama!