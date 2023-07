‘2 Irmãos’ é exemplo de sustentabilidade e de responsabilidade com o meio ambiente

Empresa possui agora o selo do compromisso

A empresa é um exemplo notável de comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Desde 2018, o Grupo 2 Irmãos é associado ao Instituto Paranaense de Reciclagem (Inpar), uma organização criada em 2017 pela FIEP e sindicatos industriais com o objetivo de auxiliar as empresas na conformidade com as legislações de logística reversa.

O Diretor do Grupo 2 Irmãos, Júlio Cesar Paneguini Correa é o Segundo Suplente no Conselho Fiscal do Inpar. ‘’A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para reaproveitamento ou destinação correta de resíduos’, afirma ele.

Neste fim de semana, o Grupo 2 Irmãos anuncia uma novidade: A partir de agora suas embalagens possuem o selo de compromisso ambiental. A conquista desse selo é fruto do incansável comprometimento em reduzir o impacto ambiental.

Entre várias ações adotadas, uma que se destaca é o programa de compensação ambiental. Por meio dessa iniciativa, associações e cooperativas de catadores são beneficiadas, resgatando e direcionando uma quantidade significativa de resíduos pós-consumo para a indústria da reciclagem. Além de contribuir para a redução do desperdício, essa atitude promove ativamente a inclusão social e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

A fim de firmar um compromisso sólido com a sustentabilidade, o Grupo 2 Irmãos estabeleceu a meta ambiciosa de compensar no mínimo 22% das embalagens inseridas no mercado consumidor. Isso significa que mais de um quinto das embalagens produzidas pela empresa são resgatadas e encaminhadas para reciclagem, evitando que se tornem resíduos poluentes no meio ambiente, provando mais uma vez de forma tangível, o compromisso genuíno da empresa em proteger nosso planeta.

A dedicação do Grupo 2 Irmãos em reduzir o impacto das embalagens, beneficiar comunidades de catadores e promover a conscientização ambiental é verdadeiramente inspiradora. Está abrindo o caminho para que outras indústrias sigam o exemplo, mostrando que, como consumidores, todos temos o poder de fazer escolhas sustentáveis.

Todos nós somos convidados a se juntar nessa jornada e descobrir como nossas escolhas podem fazer a diferença.

