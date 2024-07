Texas Off Road esperado em JACAREZINHO

Confira toda a programação

O 23° Texas Off Road irá acontecer em Jacarezinho do dia 26 a 28 julho.

A programação, que se inicia na sexta-feira (26), terá recepção dos jipeiros com som ao vivo da Day Cantora e churrasco liberado. Além disso, haverá venda de chope no local.

No sábado, a concentração da trilha será na Cadedral Diocesana de Jacarezinho, às 8h, com saída para a trilha prevista às 11h30min, após a benção do Padre na Catedral. O jantar está previsto para início as 20h no Centro de Eventos após a trilha.

No dia 28 será realizado café da manhã e encerramento do evento.

Inscrições antecipadas a R$ 120,00 mais 1kg de alimento ou R$ 10,00, com camisetas para os primeiros 100 inscritos. A inscrição da direito ao kit trilha, jantar e adesivo para entrar na trilha.

Vendas avulsas de camisetas a R$50,00 e jantar a R$ 25,00.