Castrapet em Siqueira Campos será amanhã

O Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Siqueira Campos e o Departamento Municipal de Meio Ambiente anunciaram a realização da 2ª Edição do Castrapet para esta quarta-feira, dia 17 de maio, no Pavilhão de cima do Santuário.

O Castrapet é um programa que visa promover a castração responsável de cães e gatos, contribuindo para o controle populacional e o bem-estar dos animais. Nesta edição, serão realizadas mais de 200 castrações, visando beneficiar a comunidade e os animais de estimação.

As inscrições para as castrações estão encerradas e serão efetivadas exclusivamente para aqueles que se cadastraram previamente, garantindo um atendimento organizado e eficiente.

Esta iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura de Siqueira Campos e o Departamento Municipal de Meio Ambiente, empenhados em promover a saúde e o bem-estar animal, além de fomentar a conscientização sobre a importância da castração.