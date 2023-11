Show 2º MotoRock será beneficente em S. Antônio (vídeos)

Serão 50% das vendas para leite ao Hospital do Câncer de Londrina

No dia nove próximo (um sábado) será realizado o 2º MotoRock, com organização dos “Filhos da Matilha”. Terá início a partir das 13 horas, no Centro de Eventos Pedrão EFAPI, em Santo Antônio da Platina.

Contará com bebidas, praça de alimentação, lojas, camping aberto, chuveiro, apresentação de quatro bandas e muito mais.

O valor da pulseira individual é de R$ 20,00 e 50% de toda venda das pulseiras será revertida em leite ao Hospital do Câncer de Londrina (foto).

Tudo isso será feito em memória da menina Isadora, falecida com apenas quatro anos. A mãe, Priscila de Paula (vídeo), participará da entrega da doação para a unidade de saúde.

Iracema Fabian,coordenadora do voluntariado, e Éusio Leite Junior (vídeo), Coordenador captação de recursos, ambos do HC, são os responsáveis pelo recebimento.