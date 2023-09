Está Confirmada 4ª Edição do Open 360

Maior evento de transformação digital do Norte Pioneiro

No próximo dia sete de outubro (um sábado), no Espaço Bordignon Eventos em Santo Antônio da Platina, ocorrerá a 4ª Edição do Open 360, um evento para gerar muito Networking e abrir a mente para os negócios.

O evento contará com 5 especialista em diversas áreas, conheça cada um:

Adriano Ono: Fundador da Maior Franquia de HotDog do Brasil, a Dog king, com franquias em todo o Brasil;

Cristiano Coelho: Ceo Baby Duck, especialista em vendas, gestão e inteligência emocional;

Dr Klaus Lourenço (foto principal) : Médico endocrinologista, grande referência em seu segmento em toda região;

Ramiro Bilek: Especialista em Estratégias Digitais, Ceo Grupo RBK Soluções Digitais, com mais de 400 empresas atendidas, escritor, palestrante e professor;

João Neto: Ceo da Up Cont Digital Contabilidade, mais de 20 anos de experiência, com a palestra: O CAMINHO DO LUCRO.

Terá também um coffee break para os participante, com grandes marcas presentes:

Gasosa Paranaense, Chopp Paranaense, Café Grão Puro, Biscoitos Edluma, e Sanguine Massas e Npdiario.

Garanta vagas: (43) 9 9818-3835.

A Transformação do digital está crescendo muito, chegou a hora de você aprimorar ainda mais sobre esse mercado e decolar.