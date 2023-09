Oitava edição da GeniusCon será semana que vem

Confira mais informações sobre a iniciativa

A GeniusCon é o maior evento de inovação do Norte Pioneiro e também um dos maiores do estado, em sua 8ª edição o evento já soma mais de 20 mil visitantes.

A edição 2023 acontecerá em formato híbrido, será realizada presencialmente em Jacarezinho, com transmissão ao vivo no Youtube. Entre as temáticas estarão energia renovável, metaverso, Agro 4.0, robótica e produtos diferenciados do Agro.

Será na semana que vem, de quatro a seis de outubro (quarta a sexta-feira) no Centro de Eventos de Jacarezinho, e a entrada é gratuita.

SOBRE A GENIUSCON– Nasceu em 2016 por meio de uma parceria entre o SEBRAE/Jacarezinho e o IFPR/Jacarezinho com o intuito de fomentar a inovação e a tecnologia na região. Consistiu em uma trilha de startups que contou com a participação de 13 equipes.

Devido ao sucesso desta trilha, o SRINP (Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro) mudou o formato e a dimensão do evento, transformando a GeniusCon 2017 e 2018 na maior feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo no Norte Pioneiro.

A feira foi elaborada partindo de três pilares principais: Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, buscando atender a necessidade de desenvolvimento da região. A edição 2021, intitulada GeniusConecta foi uma experiência 100% online com transmissão ao vivo pela plataforma e aplicativos exclusivos do evento.

Oferta aos visitantes diversas atividades, tais como: palestras, oficinas, exposição de startups, hackathon, competição de e-sports e meet ups.

O público da feira são estudantes de graduação, médio e técnico que buscam auxiliar a comunidade por meio de processos ou produtos inovadores, no entanto não sabem como fazê-lo, empresários da região que conhecem os gargalos tecnológicos e buscam soluções para tais e que ainda, pretendem investir em ideias inovadoras. As lideranças e autoridades que podem contribuir para o desenvolvimento da região e por fim, toda a comunidade.

Acesse a programação completa e faça a sua inscrição pelo site: GeniusCon. | GeniusCon.2023