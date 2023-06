Aberta inscrição à Conselho Tutelar

Prova será realizada no dia 2 de julho

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Jacarezinho abriu as inscrições para o processo seletivo para escolha de conselheiros tutelares, nos termos da Lei Federal n.º 8.069/90, da Lei Municipal nº 3.391/2016 e das disposições contidas no próprio Edital. Serão selecionados 5 Conselheiros Tutelares titulares e suplentes para mandato de 4 (quatro anos), que se iniciarão em 10/01/2024 e se estenderão até 9/01/2028.

Os interessados poderão se inscrever no período de 30 de maio a 16 de junho de 2023, exceto sábados, domingos, feriados e recessos, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, na sede Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 950, Centro.

São requisitos para o preenchimento das vagas a reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidões cíveis e criminais; idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; residência comprovada há mais de 2 (dois) anos na área de atuação do Conselho Tutelar, na data da apresentação da candidatura; comprovação da conclusão do ensino superior; pleno gozo dos direitos políticos; possuir reconhecida experiência, por no mínimo dois anos, na área de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, devidamente comprovada de acordo com os critérios estabelecidos por resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; aprovação, com nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na prova objetiva; não ter sofrido perda do mandato de Conselheiro Tutelar nos dois últimos mandatos; possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria B, no mínimo.

A prova está prevista para ser realizada às nove horas do dia 2 de julho de 2023, em local a ser definido, em Jacarezinho.

Edital completo:

https://jacarezinho.pr.gov.br/uploads/

diarioOficial/diario-29052023.p