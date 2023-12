Aberto vestibular na Unopar Anhanguera

Polos de Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho: WhatsApp (43) 9662-0002

Mais de 80 opções de cursos de graduação

A Unopar Anhanguera está com as inscrições abertas para o Vestibular 2024, oferecendo uma ampla gama de oportunidades educacionais.

Com mais de 80 opções de cursos de graduação, a instituição se destaca pelos cursos de Enfermagem, Agronomia, Administração de Empresas, Educação Física Bacharelado, Biomedicina (consulte o curso polo para mais informações) e muito mais. Além disso, a universidade conta com um corpo docente renomado e uma infraestrutura consolidada, proporcionando aos estudantes uma experiência acadêmica de excelência.

Diversidade de Cursos:

Os futuros estudantes podem escolher entre uma variedade de cursos, atendendo aos interesses e aspirações individuais. Seja nas áreas da saúde, agronomia, gestão ou educação física, a Unopar Anhanguera oferece opções que abrangem diversas áreas do conhecimento, garantindo uma formação completa e alinhada às demandas do mercado de trabalho.

Professores Renomados:

A qualidade do corpo docente é uma prioridade na Unopar Anhanguera. A instituição conta com professores renomados, especialistas em suas áreas de atuação, que estão comprometidos em proporcionar uma educação de excelência. O contato próximo com profissionais experientes enriquece a jornada acadêmica, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho.

Infraestrutura Consolidada- A infraestrutura da Unopar Anhanguera é outro diferencial que contribui para a formação integral dos estudantes. Laboratórios modernos, bibliotecas bem equipadas e ambientes propícios ao aprendizado prático são alguns dos recursos disponíveis. A instituição investe constantemente em infraestrutura para oferecer um ambiente acadêmico que atenda aos padrões mais elevados de qualidade.

Acessibilidade Financeira:

Um dos pontos destacados pela Unopar Anhanguera é a acessibilidade financeira. Entendendo as dificuldades financeiras que muitos estudantes enfrentam, a instituição oferece condições facilitadas para que o sonho da graduação seja alcançado sem comprometer significativamente o bolso. Investir em educação torna-se uma realidade acessível a todos os interessados.

Não perca a oportunidade de fazer parte de uma instituição de ensino comprometida com a qualidade acadêmica, corpo docente qualificado e uma infraestrutura moderna. Inscreva-se agora no Vestibular 2024 da Unopar Anhanguera e dê o primeiro passo em direção a um futuro profissional de sucesso. Invista em sua educação, pois na Unopar Anhanguera, o conhecimento cabe no seu bolso.

Unopar polos de Ibaiti, Santo Antônio da Platina (foto) e Jacarezinho. Todas informações e detalhes neste celular que também é WhatsApp: (43) 9662-0002.

Unopar Santo Antônio da Platina

Rua Diogo de Paula Viana, 727 – Jardim Egéa

Fone (43)3534-7399 / 9662-0002.

Unopar Ibaiti

Av. Dra. Fernandina do Amaral Gentile, 405 – Centro

Fone: (43) 9183-2653.

Unopar Jacarezinho – (43) 9132-3525.