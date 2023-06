Abertas inscrições ao 38º Salão de Artes Plásticas de Jacaré

Obras poderão ser inscritas até 20 de julho

Com a publicação do Edital n.° 1/2023, no Diário Oficial do Município, foram abertas as inscrições para o 38º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – Departamento de Cultura, UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná, e SESC – Serviço Social do Comércio.

As obras poderão ser inscritas até o dia 20 de julho e, após processo de seleção, serão expostas no período de 3 a 31 de outubro. Poderão ser inscritas obras de arte nas categorias convencional (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia) e não convencional (objeto, instalação, performance, videoarte). As inscrições são gratuitas.

O Salão tem como objetivos expor obras de arte realizadas entre 2019 a 2023, e valorizar, incentivar, aprimorar e registrar a produção de artes plásticas no Brasil contribuindo para o seu desenvolvimento.

Segundo Patrícia Martoni, secretária municipal de Educação, Cultura e Esportes, a realização do Salão é mais uma iniciativa de resgate das tradições culturais e artísticas do Município.

“Estamos nos empenhando para a manutenção dos eventos que proporcionam conhecimento, arte, lazer e, principalmente, convívio entre as pessoas. Queremos estimular os aspectos lúdicos de nossa existência enquanto seres humanos e contamos com o total apoio do prefeito Marcelo Palhares”, destaca a Secretária. “Agradecemos a fundamental participação dos parceiros, SESC e UENP, e dos nossos companheiros do Departamento Municipal de Cultura para a consecução desses objetivos”, pontua Martoni.

A Comissão de Seleção e Premiação deverá conferir três prêmios no valor de R$ 3.000,00 a cada artista premiado, independentemente se houver inscrito uma, duas ou um conjunto da obras premiadas. As propostas selecionadas serão agraciadas com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada. O valor máximo do edital será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As inscrições serão realizadas por meio do formulário online encontrado no endereço https://forms.gle/JL8ucfyMsafGwYzK. A obras deverão ser entregues no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Uenp – Avenida Marciano de Barros, 700 – Estação – CEP 86.400,000 – Jacarezinho – Paraná – Telefone (43) 3511-3200 – Ramal 277.

Horário de funcionamento: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira

O edital completo está disponível no site da Prefeitura Municipal de Jacarezinho e pode ser acessado em https://jacarezinho.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/diario-05062023_(664).pdf (páginas 4 a 10).

Informações sobre o regulamento serão esclarecidas pelo Departamento Municipal de Cultura, localizado na Rua Costa Júnior, 1095, Jacarezinho/PR, pelo telefone (43) 3911- 3132 ou via e-mail: [email protected].

CRONOGRAMA

Abertura do Edital: a partir de 5 de junho;

Inscrições: 5 de junho até 20 de julho

Homologação das inscrições: a partir de 21 de julho

1° Etapa da Curadoria: 25 e 26 de julho

Divulgação dos selecionados: a partir de 31 de julho

Interposição de recursos: até 3 de agosto

Homologação dos Selecionados: a partir de 4 de agosto

Envio e recebimento das obras selecionadas: de 7 a 25 de agosto

2° Etapa da Curadoria: 5 e 6 de setembro

Homologação dos premiados: a partir de 8 de setembro não

Montagem do Salão de Artes: 25 a 29 de setembro

Abertura: 3 de outubro

Encerramento: 31 de outubro

Retirada das Obras: a partir de 1° a 30 de novembro