Veículo que carregava cal é abordado (vídeo)

Apoio da empresa JJ Pronta Resposta

Na quinta-feira (dia 11) a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a JJ Pronta Resposta recebeu informações sobre um veículo que trafegava pela BR-153 entre Ibaiti e Santo Antônio da Platina. Havia uma denúncia de furto/roubo, pois a central de rastreamento não conseguia contato com o motorista e nem pelo sinal do rastreador do veículo.

Com apoio da P2 (Serviço de inteligência), a PRF (Unidade Operacional platinense) realizou a abordagem na rodovia município de Guapirama.

O condutor e automóvel, juntamente com a carga de Cal (pó branco constituído principalmente de óxido ou hidróxido de cálcio, usado na construção civil, em cerâmicas e clarificação de óleos), foram levados até a base da PRF de Santo Antônio da Platina para confirmar a veracidade dos fatos e para tomar as providências cabíveis.

Empresa JJ Pronta Resposta agradece a todos envolvidos, enaltecendo o serviço da PRF e da Polícia Militar “que são fundamentais para esse tipo de ocorrência”.