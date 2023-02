Abre ano letivo da rede municipal de SAP

Evento promovido na Casa da Cultura Platinense

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Educação realizou na tarde de sexta-feira, dia três, a abertura oficial do ano letivo de 2023. Professores, diretores e funcionários lotaram a Casa da Cultura e foram recepcionados pela equipe da administração municipal e do prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon (fotos).

O evento foi aberto com a fala da secretária de Educação Adriane Cavatoni Vicário, desejando boas vindas aos professores. “Agradeço a todos os envolvidos nos trabalhos que são desenvolvidos ao longo do ano, desde a equipe administrativa até os funcionários. Meu desejo é que todos tenham um ano abençoado e tranquilo”, disse.

A Secretaria Municipal de Planejamento apresentou aos servidores os projetos em desenvolvimento para a construção e reformas das escolas e CMEIs (Centro Municipais de Educação Infantil) e o prefeito em exercício destacou o número de contratações realizadas no setor.

“Nós temos priorizado a Educação em nosso município, principalmente na contratação de professores. Foram contratados quase 100 profissionais através de concurso público, e metade deles de professores e ainda há diversos investimentos voltados para dar melhores condições de trabalho aos profissionais e um ensino de qualidade para as nossas crianças”, adicionou.

A abertura contou também com a divulgação do projeto voluntário “Aconchego”; esclarecimento do Departamento de Recursos Humanos sobre o ponto eletrônico através do celular, palestra do professor Jan Matos e entrega de brindes de uma cooperativa de crédito.