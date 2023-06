Abre macrorregional dos Jogos Escolares

São 1.300 atletas disputando oito modalidades

O município de Arapoti, na região dos Campos Gerais, se tornou nesta quarta-feira, 7, a capital esportiva do Norte Pioneiro. A cidade recebe aproximadamente 1.300 atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz na fase macrorregional dos Jogos Escolares.

Os atletas disputarão as modalidades de futsal, voleibol, vôlei de areia, basquetebol, handebol, xadrez, tênis de mesa e atletismo em busca de uma vaga na fase final que acontecerá em Maringá e Apucarana.

A abertura contou com um bom público no Ginásio de Esportes Otacílio de Souza, o Bigodão. Com o desfile das delegações e apresentações artísticas, o prefeito Irani Barros declarou oficialmente aberta a competição.

Estiveram presentes os chefes dos Núcleos de Wenceslau Braz (Joaquim), Cornélio Procópio (Mayra) e Ibaiti (Leila Lopes), o coordenador da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal (o Daio).

As modalidades serão disputadas até o próximo domingo, 11, nos locais: Ginásio Bigodão, Quadra de areia da defesa civil, Colônia Holandesa, Centro Estudantil, Colégio SESPP, Estádio Municipal Bianor Nunes, Ginásio Chapelão e Centro Cívico.

Durante o período da tarde a Comissão Central Organizadora (CCO) e as equipes de arbitragens realizaram uma reunião para repassar orientações e troca de informações para o bom andamento dos Jogos.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar (Texto e fotos: Marcos Junior).