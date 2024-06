Abre INSCRIÇÃO ao curso de Fruticultura em Santo ANTÔNIO

Confira quem pode concorrer, onde, como será e todos os detalhes O Processo Seletivo para preenchimento das primeiras 25 vagas para o Ingresso no Curso de Tecnologia em Fruticultura na extensão da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) tem agora Edital especial divulgado neste dia cinco, quarta-feira. As inscrições são gratuitas. Iniciarão na próxima segunda-feira, dia dez, e serão encerradas dia 26 de julho. Obedecerá um sistema de 45% de quotas: 5% de PCD (Pessoas com Deficiências) ; 20% social (para quem estudou em escoa pública) e 20 sócio racial. Para a primeira turma, a UENP organizou uma seleção exclusiva, com base na média aritmética do histórico escolar do Ensino Médio. Início das aulas está previsto para 26 de agosto deste ano. Inscrição pelo site: vestibular.uenp.edu.br Terá, ao todo, 75 vagas distribuídas em três entradas consecutivas, com ingresso de 25 estudantes por ano. As aulas acontecerão no período noturno, no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação/CDTI (foto principal), a partir de uma parceria firmada entre a UENP e Santo Antônio da Platina. A implantação é vinculada ao Centro Ciências Agrárias do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, a nova graduação é ofertada na modalidade presencial, na cidade de Santo Antônio da Platina. O curso, autorizado em abril pelo Governo do Estado, é o primeiro da UENP para habilitação de profissionais tecnólogos. Atende a uma demanda regional para formação na área de agronegócio. Segundo o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o curso terá grande importância para o desenvolvimento da região. “Esse é um momento histórico. Estamos conseguindo realizar um objetivo muito importante para toda a região Norte Pioneira. Esse curso de Tecnologia em Fruticultura é uma forma de transformação. Ele habilita o profissional a desenvolver as atividades, transfere tecnologia para quem precisa, o que pode mudar muito a realidade da região”, acentuou. “O curso de Tecnólogo em Fruticultura vai trazer bastantes oportunidades para os ingressantes, oportunidades desde o início da cadeia produtiva de fruticultura até o processo de industrialização ou de comercialização dessas frutas. Nós temos uma grande expectativa que esse público saia muito bem colocado no mercado de trabalho, inclusive aqui para a nossa região”, disse a coordenadora do curso, Aline Vanessa Sauer Zawadzki. O prefeito José da Silva Coelho Neto partilha que o lançamento do curso é a realização de um sonho. “Estamos dando o primeiro passo da UENP em nosso município. Era um sonho que está se tornando realidade, e tenho a certeza de que esse novo curso trará muitos benefícios para toda a região”. Íntegra do Edital aqui embaixo: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Edital%20n%C2%BA%20029-2024-Processo%20Seletivo%20Vestibular%20UENP%202024%20-%20Fruticultura(1)-1.pdf Saiba tudo sobre o curso: Saiba tudo sobre UENP em Santo Antônio (assista)

O curso recebeu parecer favorável da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com base na Lei nº 20.933/2021, a chamada Lei Geral das Universidades (LGU). Essa normativa reforça a autonomia administrativa, didático-científica e de gestão financeira e patrimonial das sete universidades estaduais do Paraná. A nova graduação foi constituída sem ônus de contratação de professores ou outros investimentos do Tesouro Estadual.

O município de Santa Antônio da Platina foi escolhido para sediar o curso por estar estrategicamente localizado na maior região produtora de frutas da Região Meso-norte do Paraná. O município se destaca na produção e comercialização de frutas, como melão, laranja, banana, maracujá, abacate e abacaxi. Situado nas bacias hidrográficas do Ribeirão Boi Pintado e do Rio das Cinzas, o município também produz trigo, café arábica, mandioca, tomate, feijão, palmito, cebola, arroz, alho e amendoim.

De acordo com o projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Fruticultura da UENP, a nova graduação foi planejada num cenário educacional associado ao contexto de mercado e vocação regional, envolvendo aspectos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O objetivo é formar profissionais de nível superior para contribuir com o aumento da produtividade e rentabilidade das principais frutíferas da região, sem perder de vista a modernização tecnológica, o aumento da competitividade empresarial e a sustentabilidade das cadeias produtivas.

O Norte Pioneiro do Paraná se destaca como polo de fruticultura, envolvendo cerca de 2,5 mil fruticultores. É a região do estado que mais produz goiaba e morango, por exemplo. Em 2020, antes da pandemia do novo coronavírus, segundo dados da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Valor Bruto de Produção (VBP) anual era de, aproximadamente, R$ 168,8 milhões. Além de abastecer o comércio e as indústrias de polpas locais, a localização estratégica possibilita a comercialização com grandes centros consumidores, como São Paulo, Curitiba e Londrina.