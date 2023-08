Abre inscrição para Seminário Regional de Sócioeducação do Norte Pioneiro dia 24

Evento será na Casa da Cultura Platinense

Exclusivo: Estão abertas as inscrições para o I Seminário Regional de Sócioeducação do Norte Pioneiro, que tratará sobre menores infratores. São disponibilizadas 350 vagas, a carga horária é de oito horas, com realização no dia 24 de agosto(uma quinta-feira), das oito às 12 horas e das 13h30m às 16h30m, na Casa da Cultura, centro de Santo Antônio da Platina.

O evento terá presença do Secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda (na foto com o Coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Daio), e são convidados psicólogos, assistente sociais, Conselho Tutelar, diretores dos colégios, equipe pedagógica, vereadores, Prefeito, Vice Prefeito, Juiz, Promotor de Justiça, advogados , Amunorpi, presidente de entidades e lideranças, além de CREAS, enfermeiros, Policiais, entre outros.

Para inscrições é necessário ter cadastro no link: www.cursos.escoladegestao.pr.gov.br

Link para se inscrever:

https://www.cursos.escoladegestao.pr.gov.br/pdcweb/manterEvento.do?action=exibirEvento&codEvento=yfnifnofmffnn