Abre licitação para asfalto do Jardim Altvater (Sindicato)

Investimento na obra é de quase R$ 4 milhões

A prefeitura de Santo Antônio da Platina lançará nos próximos dias o edital de licitação para contratação de empresa para realizar a pavimentação no bairro Jardim Altvater, conhecido também por Sindicato (fotos).

A previsão é que sejam pavimentados mais de 17,5 mil metros quadrados das vias do bairro, contemplando mais de dez ruas.

O investimento para a obra é de quase R$ 4 milhões, provenientes de recursos do Governo do Estado através do programa Paraná Cidade com contrapartida do município.

Além da pavimentação, está previsto também novo meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e drenagem.

“Estamos trabalhando para que nossa administração consiga levar a pavimentação para os bairros, levando dignidade e melhorando a vida da população. O Jardim Altvater possui uma grande circulação de pedestres e veículo e merece ter suas ruas recuperadas”, declarou o prefeito em exercício Francisco Monteiro, o Chico da Aramon.