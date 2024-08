Abre nova sede da CAIXA em SANTO ANTÔNIO (VÍDEO)

Imóvel mais amplo e moderno no centro

Na manhã desta segunda-feira, dia 12, a Caixa Econômica Federal abriu em novo endereço, em Santo Antônio da Platina, de 924 metros quadrados. Fernando Cavalcante (foto), gerente-geral disse ao Npdiario não ter promovido nada formal em função do período eleitoral.

Houve benção do padre Carlos Henrique (novo pároco da Paróquia São José, no Colorado) e do pastor José Antônio.

A tradicional agência 0405 da Caixa Econômica Federal, no centro, assim, mudou para cerca de 400 metros para baixo na mesma rua Marechal Deodoro, na esquina com a Benedito Lúcio Machado (fotos e vídeo) . O economiário Ademir aparece no vídeo segurando, orgulhoso, o crachá.

Enquanto um banco tradicional busca maximizar o lucro para seus acionistas, a CEF possui um compromisso mais amplo com o desenvolvimento social e econômico do Brasil. A instituição financeira pública desempenha um papel importante na redução da desigualdade social e na promoção da inclusão financeira.

O gerente-geral enfatizou que a nova unidade oferece mais conforto aos correntistas e público em geral, além de melhorar a oferta de vagas nos estacionamentos do entorno. Transferência de mobiliário, decoração e outros detalhes foram concluídos.

São 26 colaboradores, dos quais oito terceirizados (vigilantes, recepcionistas, copeira e zeladora).

A construtora que venceu a concorrência foi a Dotto, de Maringá. Os responsáveis técnico e de projeto foram os engenheiros Paulo Rogério Dotto e Giovanne dos Santos.

As novas aberturas fazem parte de um planejamento da Caixa de criar 75 novas unidades, 20 delas especializadas no agronegócio, em todo o país.

Essa expansão visa aumentar a capilaridade do banco e com a ampliação de sua rede de atendimento, a Caixa beneficiará cerca de 18 milhões de brasileiros.

Em 2022, a instituição abriu uma “Caixa Agro” no centro da Cidade Joia. Confira matéria da ocasião aqui:

