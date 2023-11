Abre temporada na OKKA Beach Club

Localizado no centro de Santo Antônio da Platina

A Okka beach Club de Santo Antônio da Platina comunica à todos os platinenses e região que o mês de dezembro está chegando com muitas novidades.

O espaço é aberto ao público, a entrada é gratuita para a área de convivência e bar, com porções, ceviche, casquinha de siri, sucos naturais, crepe, tapioca, água de coco, açaí, sorvete, mini churros, cerveja de garrafa e muito mais!

Para o público que curte dançar, haverá agora aula de dança na areia: “Ritmos Okka” acontecerão todas as terças às 19 horas na temporada.

Para quem gosta do Beach Tennis, semanalmente há a Rainha da Praia ou o Super 8 (mini torneios), que são competições animadíssimas, com premiações e que estimulam o crescimento deste esporte que vem tomando espaço no coração de tanta gente.

Além das programações especiais, o espaço está disponível para locação, eventos, encontros, reuniões e confraternizações. É oferecido um ambiente exclusivo e descontraído para passarem horas agradáveis com amigos, colegas de trabalho e familiares.

Foi iniciado o projeto de Divulgação de Marcas com objetivo de associar empresas à inovação, esporte, cultura, família e saúde, promovendo visibilidade em torneios, aulas e locação de quadras, e muitos outros benefícios. Esta semana iniciarão parceria com Juliana Prado, Fisioclinica Equilibrium, Grupo Pitangueiras e Dra Thaisa Salmazo.

Os interessados poderão entrar em contato pelo telefone (43)98867-2792 ou Instagram

@okkabeach

