Abre inscrição para AULAS de música na Casa da Cultura/SAP

Gratuitas a partir do próximo dia 26



Estão abertas as inscrições para novos alunos interessados nas aulas de músicas realizadas na Casa da Cultura Platinense. As aulas são gratuitas e serão retomadas no dia 26 de fevereiro.

Os cursos são de canto infantil para crianças com idade a partir dos 09 anos, fanfarra para crianças com 12 anos ou mais e coral adulto para pessoas com mais de 18 anos.

A realização é da prefeitura municipal através do Departamento de Cultura e Turismo e são aplicados por profissionais do município.

As inscrições podem ser feitas na própria Casa da Cultura, das 8h ás 11h30 e das 13h ás 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3534-8708 ramal 01 e pelo email: [email protected]