Ação conjunta contra tráfico em Rib. Pinhal

Policiais civis e militares, em Incursão conjunta, apreenderam grande quantidade de drogas em Ribeirão do Pinhal, na tarde desta quinta-feira (06).

A ação foi realizada no bairro Silvio Frutuoso e Vila Hermínia. A polícia apreendeu diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro, anotações contábeis, notebooks e aparelhos celulares e microtubos (eppendorf) usados para armazenamento de cocaína.

Um adolescente de 16 anos, identificado como dono do material arrecadado, foi encaminhado ao Ministério Público. As investigações prosseguem para verificação de possível gerente do tráfico executado pelo menor.