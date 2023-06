Ação conjunta em Jacarezinho age e encarcera quatro

Diversos objetos e ilícitos foram apreendidos

Nesta sexta-feira (22) a Polícia Militar e Civil de Jacarezinho realizaram ação conjunta no bairro Pompéia III.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor de 02 suspeitos de estarem associados ao tráfico de drogas.

As investigações indicavam que um deles era proprietário da droga e o outro guardava o entorpecente em sua casa, sendo que os dois eram vizinhos. As casas foram cercadas pelas equipes policiais, por volta das 06h00mim, e os fatos constatados nas investigações foram confirmados, sendo aprendidas grande quantidade de drogas, arma, contabilidade e apetrechos do tráfico.

Logo que chegaram, os policiais perceberam movimentação dentro da casa onde ficavam guardados os entorpecentes e então adentraram rapidamente e flagraram o suspeito tentando se desfazer das drogas no banheiro, sendo encontrados 01 tablete de maconha ao lado do vaso sanitário de 02 porções grandes de cocaína já no ralo de escoamento de água do chuveiro.

Ainda no local, encontradas mais 01 porção grande de cocaína no rack e 01 “tijolo” de crack em cima da cama do quarto, onde também foi abordada a esposa do suspeito e uma parente do casal, com a qual foi encontrada 01 porção de crack, no bolso de suas vestes. Dentro do carro do suspeito, tinham porções de cocaína, já prontas para venda.

A Equipe de Operações com Cães do 2 BPM, utilizando do cão de faro de nome Saga em buscas pela casa, localizou 01 revólver, calibre 32. Em buscas na casa vizinha, onde reside o outro suspeito, que de acordo com as diligências seria o proprietário da droga, “patrão”, localizados celulares, cadernos contendo a contabilidade do tráfico, cartões bancários e 01 simulacro arma de fogo (pistola).

Os envolvidos, dois homens e duas mulheres, receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Jacarezinho.

A ação conjunta teve os seguintes resultados:

▶️ Presos 02 homens e 02 mulheres;

▶️ Apreensões:

14 celulares;

01 balança de precisão;

01 pacote com 100 zip lock (utilizado para embalar cocaína);

01 pistola;

01 revólver Taurus cal .32

02 cadernos com anotações do tráfico;

cartões bancários e 01 aparelho DVR;

238g de crack;

882g de cocaína;

323g de maconha.