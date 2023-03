Ação conjunta em Siqueira Campos apreende drogas

Combate à venda de entorpecentes no município

Nesta quinta-feira (30) a Polícia Civil de Siqueira Campos, juntamente com a Polícia Militar, realizaram ação sobre venda de drogas.

As equipes receberam informações de que em residência localizada na Rua Pedro Lourenço de Faria, Vila Operária, dois sujeitos de Congonhinhas estavam comercializando drogas para um terceiro de Ribeirão do Pinhal. No local, viram que um rapaz posteriormente identificado, saiu correndo ao perceber a presença policial, e jogou algo pela janela da casa.

Assim, dada voz de abordagem, e no terreno do lugar encontrado tubo com diversas pedras de crack embaladas para venda, bem como cocaína.

Na casa, havia mais três pessoas, todos adultos, e lá encontrados mais pinos de cocaína, totalizando 23 pinos (18 gramas), 26 pedras de crack (4 gramas), 03 celulares, embalagens e a quantia de R$ 158,00.

Os envolvidos e as substâncias foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.