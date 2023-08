Ação em Wenceslau Braz prendeu dupla

Apreendidas cocaína, maconha, dinheiro e balanças de precisão

As Polícias Militar e Civil de Wenceslau Braz atenderam no FDS uma ocorrência na Rua São Sebastião, deram cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão em desfavor de indivíduo.

Na ação duas pessoas uma dupla presa e as apreensões foram de dois celulares, duas balanças de precisão, uma máquina de cartões, R$ 865,00, folha de anotações de tráfico, rolo de plástico filme, mochila, embalagens com resquícios de maconha, uma faca e um recipiente transparente, utilizado para acondicionar entorpecentes. Além disso, as seguintes drogas 35 gramas de cocaína e 11,5 gramas de maconha.