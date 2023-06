Ação conjunta prende três, apreende drogas e Submetralhadora

No bairro Aparecidinho III em Santo Antônio da Platina

Em torno de 14h30m desta terça-feira, dia dois, a PM (ALI/ROTAM/CANIL/RPA) e a Civil promoveram operação conjunta no bairro Aparecidinho III para cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar.

Os policiais apreenderam em uma chácara uma submetralhadora artesanal 9mm e 04 munições do mesmo calibre, além de uma espingarda artesanal de chumbinho. O morador do local, um homem de 47 anos, foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munição.

Já em outra residência, dois homens, um de 22 anos e outro de 20 anos, tentaram se evadir da abordagem policial mas foram detidos em posse de várias porções de maconha pesando o total de 24 gramas, 11 pedras de crack pesando o total de 1,5 grama, 01 pino eppendorf de cocaína e outros vários vazios, além de R$ 240,00 em várias notas. Ambos os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os mandados foram autorizados pelo Poder Judiciário, com concordância do Ministério Público e representados pelo delegado após investigação de denúncias de tráficos no Bairro Aparecidinho III.