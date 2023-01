Ação conjunta prende 4 em Pinhalão (vídeo)

Recuperados objetos como celulares e televisor

Operação especial em Pinhalão na tarde de sexta-feira, dia 20, com cumprimento de busca, apreensão e prisões.

Equipes das Polícias Civis de Tomazina, com apoio de Joaquim Távora e Wenceslau Braz, sendo ao todo cerca de 30 integrantes, incluindo do 2º Batalhão de Jacarezinho, do Canil, ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Serviço Reservado ,

Quatro pessoas encaminhadas por tráfico de entorpecentes. Encontradas drogas, balanças de precisão e objetos oriundos de crimes de roubo ocorridos nos últimos dias na região.