Preso quadrilha do PCC que explodiria Bancos (ASSISTA)

Fato está repercutindo em todo o país

As Polícias Militar e Civil do Paraná deflagraram na manhã desta quarta-feira (dia três) a Operação Dunamis, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra indivíduos envolvidos com explosões de caixas eletrônicos, que planejavam agir na região de Santo Antônio da Platina.

Numa residência na Rua União, Bairro Jardim Saúde (fotos e vídeos) em Santo Antônio da Platina, foi preso Joselito Soares, conhecido como “Queijo” e “Requeijão”(foto), integrante da Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o qual possuía dois mandados de prisão em aberto.

Na iniciativa encarcerados mais três homens e uma mulher.

Na garagem, estacionado um Chevrolet Corsa, placas de São Pedro do Turvo, município de sete mil habitantes do interior paulista.

Joselito Soares além de ser um dos líderes da facção criminosa, tomou notoriedade ao liderar uma rebelião no Presídio de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, nos anos 90.

Foi apreendida grande quantidade de artefatos explosivos, desmantelando assim uma quadrilha que realizaria explosões de caixas eletrônicos no Norte Pioneiro.

O nome da operação, Dunamis era um poder que se manifestava em dons, milagres, muitas conversões e um crescimento significativo na igreja. Em Atos 4:33 é relatado: “Com grande poder (dunamis) os apóstolos continuavam a testificar da ressureição do Senhor Jesus e grande favor estava sobre eles”.

Mais detalhes a qualquer momento.