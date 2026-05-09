Ação prende DOIS adultos e apreende menor em S. Antônio

Envolvidos com entorpecentes

Na noite desta sexta-feira (dia oito), foi deflagrada operação pela Polícias Civil e Militar para cumprimento de dois mandados de busca domiciliar no bairro Jardim Altvater (Sindicato), em Santo Antônio da Platina.

Numa das residências, preso um homem de 30 anos e apreendido um adolescente de 17, o qual estava com mandado de internação no Cense (Centro de Sócio-educação) em aberto.

Havia com ambos cerca de 91 gramas de crack, 19 gramas de cocaína e 51 gramas de maconha, além de pequena quantia em dinheir, balança de precisão e celulares.

Já em outra casa, preso um jovem de 23 anos e nas buscas apreendidas 89 gramas de maconha, R$ 321.00, embalagens plásticas e celular.

As buscas foram representadas pelos delegados após denúncias e investigação da equipe da Delegacia, e foram autorizadas pelo Poder Judiciairo e a execução dos mandados contou com apoio de grande efetivo da Polícia Militar.

Os presos, que já possuem condenações anteriores pelo tráfico de drogas, foram encaminhados à Cadeia Pública de Cambará e o menor entregue no Cense.