Associação sorteia dinheiro no Dia das Mães em S. Antônio

O presidente da Acesap(Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) Alex Schmidt, confirmou que as 209 lojas da entidade iniciaram a Campanha do Dia das Mães 2023.

Normalmente, é a segunda data mais lucrativa e movimentada para comerciantes e comerciários (perde para o Natal)

Com apoio do Sicredi, serão sorteados quatro mil reais (vales compras) no dia três de junho (um sábado).

R$ 2 mil para o primeiro, R$ 1 mil ao segundo, terceiro e quarto prêmios de R$ 500,00.

