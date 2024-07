Achada em Carlópolis motocicleta FURTADA em ANDIRÁ EM 2023

Veículo restituído ao proprietário

A Polícia Militar de Carlópolis apreendeu motocicleta objeto de furto.

Os PMs estavam realizando patrulhamento quando se depararam com uma motocicleta estacionada em via pública e que chamou a atenção por estar com o escapamento diferente do original.

Foi realizada consulta aos sistemas e ao verificar a placa do veículo, constatou-se um alerta de furto ocorrido no município de Andirá no dia 20 de outubro de 2023.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências e posterior restituição ao proprietário.