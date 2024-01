Encontrado VEÍCULO queimado do matador da professora (vídeo)

Aos poucos são descobertos mais detalhes

Exclusivo: Operação conjunta trabalha com prioridade na prisão do assassino de Lucineia Ferreira (fotos) e Patrick Ricardo de Oliveira (foto), em Santo Antônio da Platina.

Em torno de 8h55m deste domingo, dia sete, foi localizado um Chevrolet Ônix totalmente queimado (fotos), que teria sido utilizado pelo matador.

Foi na área rural nas proximidades da rodovia PR-092.

Acionada a perícia.

Sem alerta de furto ou roubo. Pode ser clonado ou NP(Não Pago). Normalmente as pessoas ficam pouco tempo com carro NP, com receio do banco financiador vir atrás, e passan por várias “donos”. Como é NP e tem risco, as pessoas vendem por preço muito baixo. Por isso sempre tem compradores, em especial marginais.

A Polícia Civil não apreende carro com pendência administrativa (documento irregular, multa, licenciamento atrasado etc). Só o DETRAN ou, em alguns casos, a PM.

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/corpo-de-professora-esta-em-londrina/