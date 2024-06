Acidente com duas vítimas FATAIS em Curiúva NA PR-090

Jovem e adolescente foram à óbito no local

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Amoreira, nesta quinta-feira, 06, atendeu acidente na PR-090, em Curiúva.

Um Ford/Cargo, de Castro, conduzido por jovem (23 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido do entroncamento da PR-160 até Sapopema. No Km 255, capotou.

O condutor foi à óbito no local, bem como o passageiro, adolescente (16 anos), sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Faleceram Matheus Henrique Camargo de Lima e Eberton C. Furquim).

Estiveram presentes no local a Equipe da Polícia Civil de Curiúva, Policia Científica e Instituto Médico Legal (IML) de Telêmaco Borba (Fotos das vítimas: Portal Curiúva).