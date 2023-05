Acidente com três veículos em Santo Antônio (assistam)

Três pessoas se machucaram na manhã desta segunda-feira

Acidente do tipo engavetamento em torno de 9h35m desta segunda-feira, dia 28, envolveu três veículos próximo da passarela no KM 41 da BR-153 entre as Vila São José e Sete, perímetro urbano de Santo Antônio da Platina(vídeos e fotos).

Com base na análise dos vestígios identificados ficou constatado que uma picape Volkswagen Saveiro bateu num GM/Agile, que na sequência colidiu contra um Fiat/Siena.

Três pessoas sofreram ferimentos leves, duas encaminhadas pela ambulância do Corpo de Bombeiros

e uma pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto Socorro Municipal.

Segundo a reportagem apurou, crianças passaram pela trilha do gramado (foto) e atravessavam quando o motorista passava na rodovia, o que o levou a frear bruscamente causando as duas batidas.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atendeu a ocorrência.

Imagens: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario