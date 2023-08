Acidente com vítima na Rodovia PR-092

Hospitalizada em Andirá

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a acidente com vítima de ferimentos leves na segunda-feira, 14, em Barra do Jacaré, na Rodovia PR-092.

Um VW/Fox, de Andirá, conduzido por mulher (41 anos), transitava pela via, e no Km 359, próximo à Barra do Jacaré, chocou-se contra barranco.

A motorista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital de Andirá. O veículo tinha pendência de licenciamento 2022, mas foi liberado no local à familiares após quitação da pendência.