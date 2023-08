Acidente de carro envolve Prefeito

Na manhã desta sexta-feira (18), aconteceu um acidente de trânsito envolvendo um veículo oficial da Prefeitura de Ibaiti na cidade de Londrina. No veículo estava o prefeito municipal Dr. Antonely Carvalho e o secretário municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis.

A Prefeitura de Ibaiti (foto) divulgou uma nota sobre o acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira (18), que envolveu o chefe do executivo Dr. Antonely Carvalho e o secretário municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis. (Veja a nota abaixo)

O prefeito e o secretário se dirigiam à cidade de Londrina para tratar de assuntos do município junto a Casa de Apoio Esperança relativos aos pacientes em tratamento de saúde na cidade de Londrina e também na Central de Leitos. Na chegada à cidade de Londrina houve a colisão do veículo da prefeitura com uma motocicleta.