Acidente deixa DOIS feridos em Wenceslau

Unidade Operacional da PRE Platina atendeu ocorrência

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente nesta quarta-feira, 27, na PR-422, em Wenceslau Braz.

Uma VW/Saveiro, de José dos Pinhais/PR, conduzida por jovem (25 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido da PR-151 até Wenceslau Braz, quando no Km 28 colidiu lateralmente com um Volvo/VM 360, dirigido por homem (52 anos), que estava em sentido contrário.

Os dois motoristas tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital brazense.