Acidente deixa rapaz EM ESTADO GRAVE

Na BR-369 em Bandeirantes no trecho entre Andirá

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na manhã deste sábado, dia 23, um acidente do tipo capotamento de veículo, no KM 44 da BR-369, em Bandeirantes no trecho entre Andirá.

O acidente aconteceu por volta das 06h40m.

Um GM Classic ocupado por 5 pessoas tinha como condutor um jovem de 25 anos, o qual foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Bandeirantes em estado grave. Os demais ocupantes (incluindo três menores) tiveram ferimentos leves.

Foi necessário “cortar” o veículo para retirar o motorista.