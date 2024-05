Acidente deixa um motociclista ferido

Na noite de quarta-feira na PR-439

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente, no início da noite desta quarta-feira, 22, perto da Fiat Samp, na PR-439.

Uma Honda/Bis, placa de Bandeirantes, conduzida por homem (40 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido da BR-153 até Ribeirão do Pinhal/Abatiá. No Km 64, colidiu frontalmente contra um GM/Corsa, de Santo Antônio da Platina, dirigido por homem (44 anos), momento em que realizava conversão à esquerda.

O condutor da Honda teve ferimentos médios, sendo necessário seu encaminhamento ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.