Acidente em Cambará mata um homem hoje

Caminhão, Palio e Uno bateram na madrugada desta sexta-feira na BR-369

Por volta das 05h20m no km 31 da BR-369, agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito (fotos). Um caminhão furgão que seguia no sentido Ourinhos(SP)/Andirá , colidiu frontalmente contra Fiat/Uno e Fiat/Palio que trafegavam no sentido oposto.

Com a violência dos impactos, os veículos pegaram fogo e o condutor do Uno ficou encarcerado, perdendo a vida carbonizado, no local,

Os condutores do Caminhão, do Palio e seus passageiros foram encaminhados pela equipe do corpo de Bombeiros para a Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Perícia Científica e IML(Instituto Médico Legal), compareceram para levantamento de dados e remoção do corpo. A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.