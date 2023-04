Acidente na 092 em Quatiguá com carros de Wenceslau e Salto

Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos realizou atendimento de acidente com vítima ferimentos na quarta-feira, 05. A ocorrência se deu na PR-092, em Quatiguá.

Dois veículos, Fiat/Palio, de Wenceslau Braz, conduzido por homem (43 anos) e um Renault/Master, de Salto do Itararé, dirigido por homem (36 anos), trafegavam pela rodovia no sentido a Joaquim Távora e, ao atingirem o Km 296, o Palio colidiu contra a traseira do Renault.

O motorista do carro atingido não se machucou, porém o do Palio sofreu ferimentos médios e recebeu encaminhamento ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antônio da Platina.