Acidente deixa 2 vítimas FATAIS

Incluindo uma criança de apenas dois anos

Neste domingo, dia cinco, por volta das 19h40m, um VW/Voyage, com placas de Ibiporã, colidiu frontalmente contra um Fiat/Palio, com placas de Londrina. Ocorreu no município de São Sebastião da Amoreira, na PR-090.

A colisão resultou na morte do condutor do Voyage, de 56 anos, e no falecimento de um dos passageiros do Palio, de dois anos, que vieram a óbito no local. O motorista do outro veículo e seu passageiro, respectivamente com 35 e 31 anos, foram encaminhados ao hospital local.

O primeiro carro trafegava sentido Santa Cecília do Pavão a São Sebastião da Amoreira e o segundo no sentido contrário, ao atingir o km 328 e 950 metros, ambos colidiram.

Estiveram no local a Unidade de Execução Técnico-científica (antigo IML), Polícia Científica, Bombeiros de Cornélio Procópio, Rádio patrulha e guincho do 18° BPM(Batalhão de Polícia Militar) de Cornélio Procópio.