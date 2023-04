Acidente em Tomazina deixa 2 feridos

Colisão entre Honda/CG e Toyota/Corolla

As Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária de Ibaiti e de Siqueira Campos realizaram atendimento à acidente com vítima neste domingo, 09.

O ocorrido se deu na rodovia PR-272, em que uma Honda/CG, de Tomazina, trafegava no sentido crescente da via, quando chocou-se transversalmente com um Toyota/Corolla, da mesma cidade, que cruzava a rodovia no Km 72.

O piloto da moto e a passageira, de 34 anos, tiveram ferimentos leves. O motorista do carro (37 anos) não se feriu.