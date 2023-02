Acidente entre Uno e coletivo fere um idoso

Entre Santa Cecília do Pavão e São Sebastião de Amoreira

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio realizou atendimento de acidente com vítima nesta segunda-feira (06) ocorrido na PR-090, no trecho de Santa Cecília do Pavão a São Sebastião de Amoreira, no Norte Pioneiro.

As informações são de que um ônibus VW/Polo, com placas de Santa Cecília do Pavão, conduzido por homem (58 anos) transitava pela rodovia quando, ao atingir o Km 320, sua roda se soltou e chocou-se contra um Fiat/Uno, da mesma cidade, dirigido por idoso (78 anos), que estava no sentido contrário.

O motorista do ônibus não teve ferimentos, enquanto o do carro foi encaminhado ao hospital da cidade.