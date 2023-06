Em Guapirama acidente mata 3 (confira o vídeo)

Colisão complexa aconteceu na noite deste domingo

Três mortos, três com lesões leves e três pessoas sem ferimentos. Este foi o saldo trágico de acidente complexo (abalroamento lateral/colisão frontal) ocorrido às 19h26m deste domingo, dia 18, no KM 45 da PR-218 (Rodovia Régis Miranda Revelino), em Guapirama no trecho entre Joaquim Távora.

As três vítimas fatais estavam no VW/Gol (placas de Joaquim Távora) conduzido por Alex A. P. S. (foto), inabilitado, 28 anos; Isis R.M. (foto) , nove, e a passageira: J. J. R., 26, sendo óbitos no local.

Outra criança, uma menina de dois anos, com ferimentos graves, foi socorrida por viatura que passava pela rodovia. Estava debaixo de uma caixa de som, chorando, e levada em seguida para a Santa Casa de Jacarezinho.

Na camionete GM/S10 (placas de Avaré/SP) a motorista (34 anos) e os passageiros, um homem de 36 e um adolescente de 15, não sofreram ferimentos.

Na GM/Silverado D20 (placas de Carlópolis), o condutor de 31 anos e a acompanhante, uma moça de 17, tiveram machucados médios e também encaminhados para Jacarezinho.

Atenderam ocorrência no local, primeiramente a PM, depois o 7º Subgrupamento de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti, Polícia Civil e Criminalística, bem como IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.