Acidente entre moto e VW/GOL em Cornélio

Piloto de 57 anos sofreu ferimentos

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Charles Naufal atendeu, na segunda-feira, 22, acidente na PR-160, em Cornélio Procópio.

Um VW/GOL, de Cornélio Procópio, conduzido por idoso (67 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Cornélio Procópio até o entroncamento da BR-369. No Km 49, chocou-se lateralmente com uma HONDA/CG 125, de Cornélio Procópio, pilotada por homem (57 anos), que trafegava em sentido contrário.

O piloto teve ferimentos leves, sendo encaminhado à Santa Casa da cidade.