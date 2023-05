Acidente envolve Corsa, SUV e ambulância fere 8

Na tarde desta quinta-feira em Santo Antônio da Platina

Um Chevrolet/Corsa Classic (placas de Tomazina) dirigido por homem (39 anos), causou batidas numa reta no KM 342 da PR-092 às 15h35m desta quinta-feira, dia 25, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Barra do Jacaré.

Ele colidiu contra uma ambulância Renault/MST (placas de Barra do Jacaré) e na sequência com um SUV GM/Captiva (placas de Ponta Grossa) que viajavam em sentido contrário.

Além do motorista do Corsa (multado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação e lotação excedente) os sete passageiros (43, 22, 20, 13, 7, 3 e 2 anos) sofreram machucados médios

O condutor da ambulância (50) não teve ferimentos e não transportava ninguém. Na Captiva, o condutor (53) e a acompanhante (35) tiveram apenas escoriações leves.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência platinenses e a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atenderam a ocorrência.