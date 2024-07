Acidente envolve três caminhões na PR-092

Em Siqueira Campos no trecho entre Wenceslau Braz

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente na PR-092, nesta terça-feira, 16.

Um caminhão articulado, placas de Nova Ponte/SP, conduzido por homem (58 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Siqueira Campos até Wenceslau Braz.

No Km 272 colidiu contra a traseira de um outro veículo articulado (de Londrina) o qual trafegava em sua vanguarda no mesmo sentido. Em ato contínuo, chocou-se com outro caminhão, em sentido contrário.

Nenhum dos motoristas (58, 43 e 39 anos) ficou ferido.