Dirigia bicicleta motorizada

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira, 21, atendeu acidente na PR-439.

Uma VW/Amarok, de Ourinhos-SP, trafegava pela Rodovia, no sentido à BR-153. No Km 64, colidiu lateralmente com uma bicicleta motorizada pilotada por um idoso, 66 anos.

O condutor do carro (47 anos), não teve ferimentos, mas o da bicicleta sim, sendo encaminhado ao Pronto Socorro platinense.